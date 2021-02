(Agenzia Vista) Bruxelles, 25 febbraio 2021 Michel: “Condanniamo il trattamento di Alexei Navalny e chiediamo il suo rilascio immediato” “Infine, una parola sulla Russia. A marzo avremo un dibattito strategico sul nostro rapporto con la Russia, e vorrei ripetere ancora una volta: condanniamo il trattamento di Alexei Navalny e chiediamo il suo rilascio immediato. Lunedì, i Ministri degli Esteri hanno raggiunto un accordo politico per imporre misure restrittive contro i responsabili del suo arresto e della sua condanna. E la decisione sarà formalizzata la prossima settimana nel quadro del nuovo regime globale di sanzioni in materia di diritti umani”. Così il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel in conferenza stampa, dopo il primo giorno di videoconferenza dei membri del Consiglio europeo. / EbS / European Union 2021 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev