Michel "ottimista", presenta proposta su piano di rilancio Ue

Bruxelles, 10 lug. (askanews) - Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel si è detto "ottimista" in vista di un accordo al summit del 17-18 luglio 2020 e ha presentato un nuovo pacchetto di proposte sul piano europeo di rilancio post crisi pandemica, in cui conferma a 750 miliardi di euro la base del Recovery fund e propone di "mantenerne il bilanciamento". La proposta Michel fissa poi a 1.074 miliardi di euro il bilancio pluriennale dell'Unione europea."La proposta che si trova sul tavolo, come ho detto all'inizio, corrisponde a questa ambizione di mettere insieme allo stesso tempo tre obiettivi essenziali per il futuro dell'Unione europea. Il primo è la necessità di continuare a sostenere gli sforzi per aumentare la convergenza a livello europeo. È una condizione essenziale e siamo pienamente mobilitati con le proposte che sono state fatte per continuare a fare progressi, ridurre le disparità e rafforzare la convergenza a livello europeo"."Per natura sono sempre ottimista ma allo stesso tempo sono realista, e non sottovaluto le difficoltà perché mostro rispetto per le differenti opinioni e so che ogni primo ministro, ogni presidente, ha bisogno di essere responsabile per il suo parlamento nazionale", ha sottolineato Michel.