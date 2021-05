Migranti, Draghi: "inaccettabili" le immagini dei bambini morti

Roma, 25 mag. (askanews) - Riguardo al problema della migrazione "come ho detto altre volte il nostro atteggiamento deve essere equilibrato, efficace, uma soprattutto umano. Le immagini di quel bambino, di quei bambini" morti sulle spiagge libiche "sono davvero inaccettabili". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, nella conferenza stampa a Bruxelles dopo il Consiglio europeo straordinario."La nostra azione vuole da un lato cooperare, aiutare quei Paesi", ha aggiunto, e dall'altro "si muove in Europa perchè anchel'Europa si muova economicamente in quell'area avendo in mentediritti umani"."Per esempio una delle cosa a cui stiamo pensando è di avere l'aiuto dell'Europa per l'apertura di altri corridoi umanitari, però la discussione non è arrivata a questo punto. Quindi noi continueremo ad affrontare il problema da soli fino al prossimo Consiglio europeo", ha aggiunto Draghi.(immagini Palazzo Chigi Youtube)