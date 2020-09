Migranti, in fiamme campo di Moria a Lesbo: in corso evacuazione

Milano, 9 set. (askanews) - E' in corso un'operazione di salvataggio nel campo migranti di Moria sull'isola greca di Lesbo, dove sono divampati diversi roghi e dove vivono 12.700 richiedenti asilo.Secondo un fotografo della Afp il campo è quasi completamente in fiamme e alcuni migranti hanno tentato di fuggire verso il porto di Mytilene a piedi ma sono stati bloccati dalle forze dell'ordine.Secondo l'associazione Stand by Me Lesvos, "tutto brucia e la gente fugge. Alcuni testimoni riferiscono che dei residenti hanno bloccato (i rifugiati) che si dirigevano nel vicino villaggio", scrive su Twitter.Per l'agenzia greca ANA, le fiamme sono divampate dopo che alcuni dei migranti si sono rifiutati di andare in isolamento dopo che 35 persone sono risultate positive al coronavirus.