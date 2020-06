(Agenzia Vista) Lampedusa, 06 giugno 2020 Migranti, in fiamme cimiteri di barconi a Lampedusa I Vigili del fuoco sono interventuti sull'isola di Lampedusa per due incendi nell'area del campo sportivo e in quella di Capo Ponente. A bruciare una ventina di barche abbandonate. / Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev