(Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2020 Migranti, Lamorgese: "In Ue non accetteremo passi indietro rispetto accordo Malta" La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, in audizione al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, in merito alle politiche su immigrazione, asilo ed Europol, anche a fronte della diffusione dell'emergenza sanitaria da Covid-19. / Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev