(Agenzia Vista) Sanremo, 04 settembre 2020 La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a margine di un comizio a Sanremo: "Ma questi droni con cui rincorrevamo gli italiani a Pasquetta come mai non ci sono per i clandestini che fuggono? Questa storia di una destra negazionista è un'idiozia, mentre Zingaretti era a fare gli aperitivi a Milano, è stata la sinistra la vera negazionista del virus". agenziavista.it