Migranti, Meloni: "Paese in lockdown ma porti spalancati"

(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2021 "L'Italia è in zona rossa, le aziende chiudono, limitazioni per imprese e cittadini, ma solo una cosa il governo non ferma: gli sbarchi degli immigrati clandestini. Oggi l'ennesimo sbarco di una nave ong con a bordo 100 immigrati e 5 positivi al covid, in continuità con i governi precedenti. L'Italia è in lockdown, con i cittadini chiusi in casa, un ministro degli Interni che bacchetta gli italiani, però i porti continuano a restare spalancati, permettendo a chiunque di passare da un continente all'altro". A dirlo in un video su Facebook la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev