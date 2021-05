(Agenzia Vista) Roma, 11 maggio 2021 “L’immigrazione è un problema non per il Governo ma per gli italiani. Noi abbiamo bisogno di turisti che pagano, non di turisti che paghiamo noi” ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine dell’incontro con i vertici delle principali associazioni rappresentative del Commercio all’Hotel Nazionale di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev