(Agenzia Vista) Roma, 06 agosto 2020 Migranti, Salvini: "Governo non può fare sbarcare persone che rischiano di infettare mezza Italia" Il segretario della Lega, Matteo Salvini, risponde alle domande dell'Agenzia Vista. Così il senatore sul tema immigrazione: "Il Governo rinnova lo stato di emergenza chiedendo agli italiani di rispettare regole e distanze, di mettere le mascherine in treno e ovunque, non può far sbarcare migliaia di persone che spariscono in 24 ore delle quali non si sa più nulla e che rischiano di infettare mezza Italia". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev