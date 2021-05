Migranti, Salvini: “Problema non è ridistribuirli in Italia, ma non farli scappare dai loro Paesi”

(Agenzia Vista) Milano, 22 Maggio 2021 “La salute, come la libertà e il diritto alla vita, non hanno confini e non hanno colori. Quindi, ovunque si possa salvare una vita lo si deve fare e io sono felice”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sui lavori del Global Health Summit di Roma, davanti al banchetto della Lega in via Fauché. Parlando invece di immigrazione, “il problema è non costringere a scappare e a rischiare la vita su barchini e barconi, non ridistribuirli in giro per l’Italia. Da questo punto di vista, non sono convinto che mal comune sia mezzo gaudio. Soldi, casa e lavoro ce n’è già poco”. Per quanto riguarda gli accordi con la Tunisia, “spero che possano aiutare – ha aggiunto Salvini – ma io credo solo ai fatti, di parole ne ho sentite troppe, di fatti pochi”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev