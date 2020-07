(Agenzia Vista) Lampedusa, 11 luglio 2020 Migranti, sindaco Lampedusa: "Conte venga a vedere situazione emergenza, da lui silenzio assordante" Il sopralluogo del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, e dell'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, a Lampedusa. Ad accoglierli il sindaco Toto Martello. "Decine di sbarchi in poche ore, centinaia di migranti: a Lampedusa una condizione insostenibile" ha affermato il presidente Musumeci: "Il consiglio comunale e il governo della Regione hanno chiesto a Roma la proclamazione dello stato di emergenza. Ci sono problemi sanitari, sociali ed economici. Abbiamo bisogno di risposte immediate. Lampedusa non può diventare una terra di frontiera". Queste le parole del sindaco dell'isola: "Il governatore Nello Musumeci è qui a prendere coscienza di quello che sta accadendo, mentre è da tempo che invito il presidente del consiglio Giuseppe Conte a venire a Lampedusa per controllare lo stato di emergenza ricevendo come unica risposta un silenzio assordante. Per questo chiedo ufficialmente che il premier venga con Musumeci o ci convochi a Roma per esaminare lo stato di calamità". / Regione Sicilia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev