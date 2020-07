(Agenzia Vista) Milano, 19 luglio 2020 Milano ricorda Borsellino, un minuto di silenzio per ricordare il magistrato Cittadini e Istituzioni si sono incontrati per osservare alle ore 16.58 (ora in cui perse la vita il Magistrato Paolo Borsellino) un minuto di silenzio accompagnato dalla sirena dei Vigili del Fuoco presso il giardini Falcone-Borsellino, hanno partecipato alla commemorazione: Alessandra Dolci (Procuratore Aggiunto, coordinatrice della Direzione Distrettuale Antimafia), Lucilla Andreucci (referente di Libera Milano), Roberto Cenati (Anpi Milano), Monica Forte (presidente della Commissione Antimafia della Regione Lombardia), Michela Ledi e Angela Portosi (Agende Rosse) e Nando dalla Chiesa. Ha accompagnato la cerimonia l’intervento musicale di Raffaele Kohler alla tromba. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev