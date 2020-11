(Agenzia Vista) Roma, 03 Novembre 2020 Misiani (PD): "Presto decreto per aiuti economici ad attività colpite da nuove restrizioni" "Il Governo deciderà tutte le misure necessarie per garantire la pena capacità di risposta del Sistema Sanitario Nazionale. Contestualmente vareremo un nuovo decreto legge per aiutare il più rapidamente possibile tutte le attività interessate dalle nuove misure restrittive". Così Antonio Misiani (PD) al Ministero dell'Economia e delle Finanze in una dichiarazione sulle misure del Governo sulla crisi pandemica. Durata: 00_14 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev