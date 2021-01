(Agenzia Vista) Roma, 1 gennaio Mister Ok si tuffa da Ponte Cavour per il Capodanno 2021 nonostante la piena del Tevere Né il Tevere in piena né la pioggia hanno fermato il tradizionale tuffo nel Tevere. A lanciarsi come ogni anno da Ponte Cavour Maurizio Palmulli, per tutti “Mister Ok”. 00_47 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev