Modi prega per la costruzione del nuovo Parlamento a Nuova Delhi

Nuova Delhi, 10 dic. (askanews) - Il primo ministro indiano Narendra Modi ha partecipato a una preghiera per il nuovo edificio del Parlamento che dovrebbe sorgere a Nuova Delhi entro il 2022, quando l'India celebrerà i 75 anni di indipendenza dal Regno Unito.Modi ha infatti in programma una grande riqualificazione del centro di era coloniale della capitale indiana. Al centro dell'ambizioso progetto c'è il grande nuovo parlamento indiano, del quale il premier ha posato la prima pietra.Secondo i detrattori, i 200 miliardi di rupie (7,59 miliardi di euro) che il governo nazionalista indiano intende investire nel progetto potrebbero essere spesi meglio per combattere il Covid-19 e sostenere l'economia duramente colpita dalla pandemia.