(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2021 "Mola mia", l'incoraggiamento di Gallone (FI) a Draghi in bergamasco. Significa "Non mollare" Durante la discussione prima del voto di fiducia è intervenuta la senatrice di FI Alessandra Gallone, che ha confermato il sì a Draghi e gli ha fatto un augurio in dialetto bergamasco: "Mola mia presidente, come dice la mia gente che non abbassa mai la testa nelle difficoltà". L'espressione significa "Non mollare". Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev