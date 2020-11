Molinari (Lega): "Inciuci non ci interessano, governo dia risposte a imprese in difficoltà"

(Agenzia Vista) Roma, 20 novembre 2020 Vogliamo lavorare con Forza Italia e il centro destra per costringere il Governo a dare risposte alle imprese in difficoltà, gli inciuci non interessano a nessuno". Lo ha dichiarato il deputato della Lega Riccardo Molinari. 00_17 agenziavista.it