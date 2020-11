Molinari (Lega): "Scostamento bilancio per tagliare Iva e far ripartire consumi"

(Agenzia Vista) Roma, 23 novembre 2020 L'esponente della Lega Riccardo Molinari: "Il governo sta per chiedere un nuovo scostamento di bilancio, la Lega questa volta chiede che con questi soldi venga tagliata l'Iva per far ripartire i consumi e per adeguare le pensioni al tasso d'inflazione. 00_17 agenziavista.it