(Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2020 Molinari (Lega): "Tagliamo spesa sociale per i monopattini" "Riconosciamo l'impegno del premier Conte per ottenere il Recovery Fund, gliene diamo atto. Questa tuttavia non è una vittoria dell'Europa, ma dell'egoismo degli Stati" così il deputato della Lega Riccardo Molinari replicando in aula all'intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev