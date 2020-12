(Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2020 Mollicone (FdI) a manifestazione P. Iva, “Lottiamo per chi è allo stremo per Dpcm incostituzionali” “Fratelli d’Italia si è battuto e si batte in ogni provvedimento, sulla legge di bilancio e su ogni ristori, per aiutare le imprese dei ristoratori, i bar, i cuochi, le pasticcerie, che sono allo stremo, che sono state chiuse per Dpcm incostituzionali che noi contestiamo”. Queste le parole del vicepresidente della Camera Federico Mollicone di Fratelli d’Italia, durante la manifestazione di Partite Iva, ristoratori e lavoratori di ospitalità a Piazza San Silvestro a Roma. Durata: 01_06 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it