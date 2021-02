(Agenzia Vista) Cortina, 06 febbraio 2021 Mondiali sci, il sopralluogo del Capo della Polizia Gabrielli a Cortina Il Capo della Polizia Franco Gabrielli ha portato un saluto alle donne e agli uomini in divisa, impegnati per garantire lo svolgimento in sicurezza dei Mondiali sci a Cortina: "Credo che tutto questo sia un bellissimo messaggio anche per il paese in un momento nel quale la parola più ricorrente è unità”. Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev