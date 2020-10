Mont-Saint-Michel diventa di nuovo un'isola, eccezionale marea

Mont-Saint-Michel, 19 ott. (askanews) - Mont-Saint-Michel per alcune ore è tornata un'isola, per una marea particolamente alta. Assistere a questo fenomeno naturale è uno spettacolo indimenticabile.Quando c'è la bassa marea, il mare si trova a 15 km dalla costa. Ma quando è al massimo, il monte viene attorniato dal mare e diventa un'isola. La cosa incredibile è che il tutto avviene in pochi secondi e cambiando completamente il paesaggio. Una delle particolarità di questo splendido luogo è la sua posizione: la baia in cui sorge l'isolotto è infatti soggetta anche al fenomeno delle sabbie mobili.Il Mont e la sua baia sono classificati tra i Patrimoni mondiale dell'Unesco fin dal 1979.