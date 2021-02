(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio 2021 Montecitorio, bandiere a mezz'asta per attentato in Congo Bandiere a mezz'asta a Montecitorio per l'attentato in Congo in cui hanno perso la vita l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev