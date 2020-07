(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2020 Montesano con Salvini alla manifestazione per Chico Forti: “Spero vengano altri politici” “Spero vengano altri politici” queste le parole dell’attore Enrico Montesano, per chiedere l’intervento dello Stato sulla vicenda Chico Forti. Montesano ha organizzato una manifestazione per Forti davanti a Montecitorio dove è intervenuto anche Matteo Salvini. Forti è stato condannato negli Stati Uniti per omicidio ma si è sempre dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev