Morassut (Pd): "Per sfruttare risorse Ue serve semplificazione normativa e condivisione obiettivi"

(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2020 Per il Pd le risorse next generation Eu occasione straordinaria per far uscire Paese dalla crisi, per cogliere questa opportunità occorrono semplificazione normativa e condivisione obiettivi". Lo ha dichiarato l'esponente del Pd Roberto Morassut.