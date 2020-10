(Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre Morassut (Pd): “Su dissesto idrogeologico presto stato di emergenza e risorse per luoghi colpiti” Nel piano di ricostruzione importanti metteremo risorse per la lotta al dissesto idrogeologico. La prossima settimana un decreto per lo stato di emergenza e il finanziamento alle opere necessarie per il ripristino dei luoghi colpiti e indennizzo famiglie e commercianti” queste le parole del deputato Pd Roberto Morassut. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev