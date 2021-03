(Agenzia Vista) Milano, 10 marzo 2021 Moratti: "Non c'è coinvolgimento della Regione per produzione Sputnik in Lombardia" "Abbiamo precisato che non c'è nessun coinvolgimento nella produzione del vaccino Sputnik in Lombardia", così la vice presidente della Regione Letizia Moratti. / FacebookRegione Lombardia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev