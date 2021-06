Moratti: “Nuova sede Rai a Milano progetto giusto. Impensabile che non abbia un polo in città”

(Agenzia Vista) Milano, 2 Giugno 2021 “Mi dispiace che ci siano queste polemiche. Il progetto di rafforzare la sede Rai a Milano era un progetto che avevo addirittura varato io quando ero presidente Rai. Ed è un progetto giusto perché Rai ha necessità di avere dei poli sul territorio perché è nazionale. E’ giusto che ne abbia uno anche a Milano. E’ impensabile che non lo abbia. Sono certa che queste polemiche verranno superate e che si possa rapidamente dare corso a un progetto che rafforzi il sistema radiotelevisivo italiano nella sua vocazione di essere sistema pubblico”. Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, a margine della cerimonia dell’alzabandiera in piazza del Duomo a Milano in occasione della Festa della Repubblica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev