Moratti: “Sul coprifuoco corretta la posizione del rischio calcolato di Draghi”

(Agenzia Vista) Milano, 12 Maggio 2021 “Credo che quanto dice il presidente Draghi rispetto al rischio ragionato sia corretto. Vogliamo tutti tornare alla normalità. Ci sono categorie, come quella dei ristoratori, che stanno pagando un prezzo elevato per il coprifuoco. Ci auguriamo che anche con i dati della pandemia che stanno migliorando e l’aumento del tasso di vaccinati si possa arrivare ad avere un prolungamento dell’orario”. Così l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, all’uscita dall’hub vaccinale di Palazzo delle Scintille, a MIlano, dove la Nazionale italiana di pallavolo femminile è stata vaccinata in vista delle Olimpiadi di Tokyo in programma per la prossima estate. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev