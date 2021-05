(Agenzia Vista) Roma, 19 maggio 2021 Il cambio di passo nelle vaccinazioni “era nelle cose, più si procede più acquisisce competenza e quindi più si accelera in termini di vaccini inoculati. Ci sono Regioni in cui le criticità che erano emerse con il Conte Bis sono tutt’ora evidenti con il Governo Draghi.” Così Nicola Morra, ex Senatore del Movimento 5 stelle, uscendo da Palazzo Madama. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev