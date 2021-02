(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio Morra (M5S): “No a Draghi non mi mette a mio agio. Pronto all’espulsione? Sì” “Ritengo di aver fatto qualcosa che non mi mette a mio agio ma ci sono situazioni in cui bisogna rimanere soli. Se sono pronto all’espulsione? Sì. Adesso vedremo. Bisogna andare avanti e avere nel massimo rispetto di tutti il desiderio di fare la cosa giusta per i valori in cui si crede” sono le parole del senatore del Movimento 5 Stelle Nicola Morra all’uscita da Palazzo Madama dopo aver votato no alla fiducia al Governo Draghi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev