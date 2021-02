(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2021 Morra non conferma il suo voto e poi: “Il gruppo deciderà se espellermi. Se me ne vado? Sono M5S” Nicola Morra (M5S) davanti al Senato durante la discussione sulla fiducia al Governo Draghi, non conferma ai giornalisti il suo voto che ha dichiarato essere il 99.99% no o astensione, poi dichiara: “Il gruppo deciderà se espellermi. Se me ne vado? Ritengo di essere M5S”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev