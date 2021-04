Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2021 “Mi pare che la vicenda di Zaki come quella di Regeni dimostrino che l’Egitto in tema di diritti umani abbia tanto da imparare. Dovremmo fare con gli Emirati arabi uniti e smettere di vendere loro le armi” lo ha detto il senatore M5S Nicola Morra dopo la votazione favorevole in Senato sul conferimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev