(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2020 Morta Jole Santelli, Casellati: "Trarre esempio dal suo coraggio" E' morta Jole Santelli, la presidente della Regione Calabria, aveva 52 anni ed era stata proclamata il 15 febbraio 2020. Iscritta a Forza Italia dal 1994, era stata eletta per la prima volta alla Camera dei deputati nel 2001. Da anni malata di cancro, è morta durante la notte nella sua abitazione. L'Aula di Palazzo Madama ha osservato un minuto di silenzio in sua memoria. Queste le parole della presidente del Senato Elisabetta Casellati: "Io penso che dovremo tutti trarre esempio dal suo coraggio, così come dovremmo impegnarci per fare sì che il progetto di rinnovamento che Jole Santelli aveva iniziato per la Calabria possa proseguire. Desidero esprimere, a nome di tutta l’Assemblea, la più sentita vicinanza alla famiglia e a tutta la comunità calabrese che perde una grande guida e un solido punto di riferimento verso quel cammino di crescita che da tempo attende". / Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev