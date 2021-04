Morte ex rugbisti Bollesan e Cuttitta, l’omaggio del presidente del Coni Malagò

(Agenzia Vista) Roma, 12 aprile 2021 “Un pensiero a Massimo Cuttitta che ieri se n’è andato. Protagonista di una bellissima epopea del rugby italiano. Questa mattina se n’è andato anche Marco Bollesan, unico italiano presente nella Hall of fame of rugby. Un abbraccio alle famiglie” con queste parole il presidente del Coni Giovanni Malagò ha voluto rendere omaggio ai due campioni del rugby italiano scomparsi a un giorno di distanza. L’omaggio del presidente del Coni ha avuto luogo durante la presentazione dei programmi di Genova European Capital of Sport 2024 e Regione Piemonte candidata come European Region of Sport 2022 nella sede del Coni a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev