(Agenzia Vista) Roma, 06 luglio 2020 Morte Morricone, quando disse non voglio piu' far musica per il cinema E' morto all'età di 91 anni Ennio Morricone. Il celebre compositore, vincitore del premio Oscar, era ricoverato da qualche giorno in una clinica romana in seguito alla frattura del femore. Il 6 giugno 2019 nel magnifico scenario del Colosseo, ha ricevuto il premio "Presidio Culturale Italiano", organizzato dall' associazione Cultura Italiae. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev