(Agenzia Vista) Roma, 13 marzo 2021 Morte Raoul Casadei, l'omaggio di Matteo Renzi con un video in cui cantano insieme "Romagna mia" Tanti messaggi di cordoglio per la morte del re del liscio Raoul Casadei anche dal mondo politico. Ecco l'omaggio di Matteo Renzi sui social con un video in cui cantano insieme «Romagna mia»: " Tutta Italia piange oggi Raoul Casadei. Per chi come me ha sangue romagnolo nelle vene, nel rimpianto del nonno cesenate che non ho mai conosciuto, averlo incontrato è stato più che un onore. Ti sia lieve la terra, Maestro: fai danzare tutti anche da lassù" Facebook Renzi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev