(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2021 “Siamo in piazza per dire basta con le morti sul lavoro. La liberalizzazione degli appalti e la logica del massimo ribasso determina in molti casi le morti sul lavoro. Bisogna prorogare sui subappalti la norma che c’è” lo ha detto il segretario generale Cigl Maurizio Landini a margine della manifestazione contro le morti sul lavoro a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev