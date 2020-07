(Agenzia Vista) Emilia-Romagna, 11 luglio 2020 Morto Mario, il barista di "Certe notti" di Ligabue, aveva 80 anni E' morto Mario Zanni, il gestore del 'Bar Mario' cantato da Luciano Ligabue in 'Certe notti'. Aveva 80 anni e il suo locale si trovava a San Martino in Rio, paese vicino a Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Il video postato dal rocker sul Twitter per ricordarlo: "Ciao Marietto. Grazie. Ora riposati." / twitter Luciano Lligabue Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev