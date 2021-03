Mozambico, Isis rivendica attacco: preso il controllo di Palma

Milano, 29 mar. (askanews) - Lo Stato islamico (Iscap) ha rivendicato l'attacco alla città di Palma, nella provincia di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico. I jihadisti hanno affermato di aver ucciso almeno 55 persone, tra "soldati mozambicani, cristiani e occidentali". Secondo quanto riporta Site, i jihadisti affermano di aver preso il controllo della città, che conta circa 75.000 abitanti, e dove si trovano impianti del colosso francese Total e di altre aziende energetiche.Ieri il ministero della Difesa di Maputo ha riferito di "decine" di morti nell'attacco lanciato mercoledì scorso. Migliaia di persone sono state evacuate nella città di Pemba.Quando è stata lanciata l'offensiva dei terroristi a Palma, il commando ha preso di mira negozi, banche e una caserma militare. Centinaia di persone sono fuggite dai combattimenti, correndo nelle foreste, tra le mangrovie o nei villaggi vicini. Palma è vicina a un importante progetto per il gas gestito dal colosso energetico francese Total e più di 100 lavoratori e civili si sono rifugiati nell'hotel Amarula Palma della città.Alcuni hanno cercato poi di fuggire dall'hotel, in un convoglio di veicoli puntando a una spiaggia vicina. Secondo quanto riferito, inoltre, almeno 20 persone sono state portate in salvo su elicotteri, ma altre sono cadute in un'imboscata fuori dall'hotel.