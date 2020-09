(Agenzia Vista) Milano, 16 settembre 2020 Mozione sfiducia Azzolina, Salvini: “Se non è in grado si dimetta” Le parole del leader della Lega Matteo Salvini a margine del comizio elettorale per le elezioni comunali a Bollate nella periferia Milanese: “Se l’Azzolina non è in grado di gestire la scuola si deve dimettere, il futuro dei nostri figli è troppo importante” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev