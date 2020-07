Murelli (Lega): "Per tenervi le poltrone importate il Covid", M5s, Pd e Leu abbandonano l’Aula.

(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2020 Murelli (Lega): "Per tenervi le poltrone importate il Covid", Pd, M5S e Leu abbandonano l’Aula La deputata Murelli della Lega attacca il governo in Aula alla Camera: "La mancanza di controlli sui flussi migratori ci sta mettendo di nuovo tutti in pericolo. Siccome stiamo uscendo da questa situazione di emergenza e non sapete come mantenere la poltrona, allora importate il Covid. Non è una questione di razzismo, ma di buonsenso e di sicurezza sanitaria pubblica. Il caso delle fughe di migranti denotano l'irresponsabilità del vostro governo. Andate in Europa a chiedere fondi, professando la bellezza del nostro Paese, e poi nei fatti rovinate l'immagine dell'Italia all'estero e fate scappare i turisti". Prima che finisca il suo intervento, i colleghi di M5s, Pd e Leu hanno abbandonato l’Aula Camera webtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev