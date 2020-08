Musumeci firma ordinanza per sgombero hotspot migranti dalla Sicilia e la pubblica su Fb

(Agenzia Vista) Sicilia, 23 agosto 2020 "Entro le 24 di domani tutti i migranti presenti negli hotspot e in ogni centro di accoglienza della Sicilia dovranno essere improrogabilmente trasferiti in strutture fuori dall'isola". Così l'ordinanza firmata nella notte dal Governatore siciliano Nello Musumeci. La misura è stata presa - spiega Musumeci - perché "allo stato non è possibile garantire la permanenza nell'Isola nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio". "La Regione Siciliana, mediante le A.S.P. territorialmente competenti, - prosegue l'ordinanza - mette a disposizione delle autorità nazionali il personale necessario ai controlli sanitari per consentire il trasferimento dei migranti in sicurezza". Dal ministero dell'Interno spiegano però che é una materia di competenza statale, un'ordinanza regionale dunque non può incidervi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev