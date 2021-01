(Agenzia Vista), Venezia 22 gennaio 2021 Mutazioni Covid, Zaia: “Probabile che qui sia passata terza ondata, vedremo sequenziazioni” “Io continuo a dire che per i numeri che abbiano avuto probabilmente quella che è la paventata terza andata, forse – lo faremo dire ai tecnici – comunque qui da noi è passata. Se non è passata, ci è passata un’ondata che comunque non ci aspettavamo. Questo è poco ma sicuro, perché lo vedete: se voi confrontate le curve dell'infezione di tutte le regioni, vedete appunto che ci sono delle ragioni, quelle del Nordest, che avuto una cura di infezioni importante e contemporanea. Questo ce lo dirà l’istituto zooprofilattico con le sequenziazioni che sta facendo”. Così il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia al tradizionale punto stampa in diretta su Facebook. Zaia ha poi aggiunto: “Vi ricordo che mondo intero, scientifico, è molto concentrato a capire la storia di queste mutazioni” / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev