Myanmar: culturisti e regine di bellezza in piazza contro golpe

Yangon, 10 feb. (askanews) - Manifestazioni creative e variopinte in Myanmar: culturisti, reginette di bellezza e fantasmi, sfidando i divieti, sono scesi in piazza a Yangon e in altre città, tra cui la capitale Naypyidaw, per protestare contro il nuovo colpo di stato militare che il primo febbraio 2021 ha rovesciato il governo eletto.I manifestanti chiedono anche la liberazione del premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi, leader eletta e icona globale dei democratici, attualmente agli arresti domiciliari e non apparsa in pubblico dal giorno del golpe.A Naypyidaw, inoltre, ci sono stati anche scontri tra manifestanti e forze dell'ordine che non hanno esitato a usare a cannoni ad acqua e proiettili di gomma contro la folla. Secondo fonti locali, però, sarebbero state usate anche armi vere, una donna, colpita alla testa, sarebbe stata ferita e ora è in fin di vita in ospedale.