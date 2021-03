Myanmar, Onu: sconvolti per violenza, 138 morti dopo il golpe

Milano, 16 mar. (askanews) - In Mynamar sono spuntate barricate su un ponte che porta dal centro di Yangon alla cittadina di Hlaing Thayar, ora sotto legge marziale per fermare le proteste.L'Onu si è detta sconvolta per la violenza. Dal giorno del golpe, a inizio febbraio, sono state uccise dalla polizia 138 pesone, anche donne e bambini secondo le Nazioni Unite.Domenica è stato il giorno più sanuginoso con 74 morti. Il segretario generale dell'Onu Antonio Guteress ha chiesto l'intervento della comunità internazionale.