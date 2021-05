Myanmar, San Suu Kyi in aula, prima foto della leader dal golpe

Roma, 24 mag. (askanews) - La leader deposta del Myanmar, Aung Sann Suu Kyi, appare per la prima volta in aula da quando è stata arrestata in seguito al golpe militare del 1 febbraio 2021, promettendo che il suo partito politico, la Lega nazionale per la democrazia, continuerà a vivere. La foto che mostra Aung San Suu Kyi in aula è stata trasmessa dall'emittente televisiva di Stato MRTV nel tg serale. Accanto alla leader dell'opposizione birmana e premio Nobel per la Pace nel 1991 siedono come imputati il dottor Muo Aung, presidente del consiglio di Naypyidaw e il presidente Win Myint.Dietro l'accusa di brogli elettorali la giunta militare ha minacciato di sciogliere la National Leage for Democracy (NLD) di San Suu Kyi, che nel 2020 ha vinto le elezioni.