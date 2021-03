Myanmar, suora in ginocchio ai militari: "Sparate a me"

Roma, 9 mar. (askanews) - In ginocchio di fronte ai militari birmani nel Nord del paese. Suor Ann Rose Nu Tawng prega le milizie di risparmiare "i ragazzi" e si offre al loro posto. Una martire che in qualche modo fa tornare alla mente quanto fatto da Massimiliano Kolbe nei campi di sterminio di Auschwitz.Le mani aperte in segno di offerta di fronte all'esercito della giunta al potere: il video della suora cattolica che invoca pietà nel risparmiare i giovani è diventato virale."Mi hanno detto 'Vattene', io mi sono messa in ginocchio, e anche i ragazzi hanno fatto lo stesso. Ho detto che non potevo andarmene, non potevo andarmene finché anche loro non venivano rilasciati. Li ho pregati di non sparare ai ragazzini".