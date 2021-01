Nancy Pelosi rieletta speaker della Camera dei rappresentanti Usa

Washington, 4 gen. (askanews) - Nancy Pelosi, 80 anni, è stata rieletta speaker della Camera dei Rappresentanti. Pelosi è stata votata con otto voti di scarto (216 a 208)."Con la leadership della speker Pelosi - ha commentato il presidente eletto Joe Biden - riusciremo insieme a battere la pandemia, affrontare la minaccia esistenziale rappresentata dal cambiamento climatico, introdurre nella società maggiore eguaglianza e giustizia, e costruire un'economia migliore che in passato. Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con la speaker e i suoi colleghi alla Camera, la maggioranza così come la minoranza, per perseguire questo lavoro essenziale a nome di tutto il popolo americano". Nancy Pelosi è stata presidente della Camera dei rappresentanti dal 2007 al 2011 e nuovamente dal 2019. E' la prima donna ad aver ricoperto il ruolo.